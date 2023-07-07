Певица призвала к линчеванию Макрона. Прокуратура начала расследование

Прокуратура Франции начала расследование в отношении певицы Изиа Ижлен по подозрению в призывах к линчеванию президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщило в субботу Agence France-Presse.

«Я знаю, какой он негодяй. Он спросил себя, мол, чего же хочет народ? Наверное, хочет подвесить меня в 20 м над землей, как человеческую куклу-пиньяту, и собраться вокруг с огромными битами с гвоздями, как в «Заводном апельсине». А потом мы спустим его вниз, но со всей благодарностью и нежностью, присущей людям с Юга, и... под бенгальские огни радости живой плоти и крови мы собьем его на землю, но аккуратно», - приводит агентство слова певицы, которые она сказала во время своего концерта.

Прокуратура считает, что таким образом артистка подразумевала возможность линчевания главы государства зрителями концерта. Жандармы попытались допросить Ижлен после концерта, но «безуспешно».