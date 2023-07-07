Гиркину не дали высказаться о «марше на Москву» и украинском наступлении

Мероприятие было запланировано на вечер 9 июля. В анонсе сказано, что перед участниками встречи выступит Игорь Стрелков, который «честно и бескомпромиссно даст оценку маршу на Москву» основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, а также выскажет свое мнение об украинском наступлении.

В Санкт-Петербурге полиция пришла в книжный магазин «Листва» с требованием отменить мероприятие с участием бывшего офицера российских спецслужб Игоря Стрелкова (Гиркина), передает телеканал «Дождь».

Полицейские посчитали, что организаторы мероприятия могут нарушить закон, поскольку не согласовали встречу с властями. Руководству магазина вручили предостережение о недопустимости проведения встречи.

В магазине назвали предостережение силовиков «абсурдным и незаконным». Сам Стрелков прокомментировал в телеграм-канале визит полицейских так:

«А какую «преступную деятельность», интересно, мне собираются инкриминировать? Может быть, осуждение мятежа Пригожина? Или призывы к победе над «уважаемыми киевскими партнерами»? Тогда да, спору нет, виновен однозначно, а «Листва» — это мои пособники».