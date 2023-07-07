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После 44-дневной войны 432 ветерана Первой и Второй Карабахских войн были обеспечены 451 высокотехнологичным протезом. Об этом рассказали haqqin.az в Министерстве труда и социальной защиты населения Азербайджана. Получив благодаря протезам последнего поколения возможность вернуться к активной жизни, наши ветераны войны продолжают свою повседневную жизнь. Отрадно, что большинство их не ограничивается адаптацией к повседневной жизни, а развивает свои спортивные навыки, участвует в спортивных соревнованиях и даже добивается успешных результатов.

За счет государства наши герои обеспечиваются высокотехнологичными протезами, изготовленными по системе Genium и соответствующими последним стандартам, шагая по жизни более уверенно и смело. Отличающиеся высокой функциональностью, эти протезы позволяют осуществлять полную и более точную регуляцию движения, стабильное, безопасное и уверенное действие на основе электронного сустава. Эти протезы позволяют ходить по неровным поверхностям, свободно поворачиваться, обеспечивая более точную регуляцию движений.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, говоря о протезах последнего поколения, сказал, что раненые и потерявшие здоровье военнослужащие обеспечиваются самыми современными протезами: «Для них была создана такая возможность, были приобретены протезы последнего поколения. ...эти протезы возвращают их к нормальной жизни. Они могут нормально ходить, бегать, даже играть в футбол». В ближайшем будущем Министерство труда планирует обеспечить высокотехнологичными специальными спортивными протезами всех инвалидов войны. В связи с этим компания Bionic Center Prosthetics Orthotics, представитель датской Levitate в Турции и Азербайджане, провела соответствующие испытания с участием ветеранов, потерявших конечности.

Испытания дали положительный результат, по словам ветеранов войны, эти протезы надежны, удобны и подходят для занятий спортом. Специальные спортивные протезы, устанавливаемые на высокотехнологичные протезы, позволят людям с ограниченными из-за войны возможностями совершать более свободные и активные, комфортные движения в беге и многих других спортивных играх.