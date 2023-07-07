Международный олимпийский комитет приветствует инициативу Баку

«МОК искренне приветствует поддержку 120 государств-членов Движения неприсоединения. Нас очень воодушевляет эта твердая приверженность объединительной миссии Олимпийских игр. Благодарю президента Азербайджана Ильхама Алиева за его инициативу в принятии этой важной резолюции», - сказал глава МОК Томас Бах.

Международный олимпийский комитет (МОК) приветствовал принятую в Баку Декларацию Движения неприсоединения, где председательствует Азербайджан и которое объединяет 120 из 193 государств-членов ООН.

Движение неприсоединения приняло специальное заявление по Олимпиаде в Париже, которая пройдет летом 2024 года. Игры должны быть политически нейтральными, а спортсмены не должны быть ограничены на основе национальности. Документ принят в Баку по инициативе Азербайджана в рамках совещания министров Координационного бюро Движения неприсоединения.

В документе подчеркивается, что «спорт не должен быть политизирован, спортивные организации, входящие в Олимпийское движение, должны сохранять нейтралитет, а введение ограничительных мер против спортсменов, включая людей с ограниченными возможностями, на основе их национальности недопустимо».

Движение неприсоединения выражает поддержку усилиям и инициативам, предпринятым МОК в этой области и с большой надеждой ждет проведения политически нейтральных Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже в 2024 году.