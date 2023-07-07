Легион «Свобода России» готовит новые рейды

Легион «Свобода России», группировка, воюющая на стороне Украины, готовит новые рейды на территорию РФ. Об этом рассказал один из командиров группы по прозвищу Цезарь - Максимилиан Андронников в интервью Observer (входит в The Guardian). Беседа проходила в Киеве.

«Где-то в следующем месяце будет очередной один сюрприз», — утверждает Андронников. «Это будет наша третья операция. После этого будет четвертый и пятый. У нас амбициозные планы. Мы хотим освободить всю нашу территорию».

По данным издания, группировка состоит примерно из 200 российских добровольцев.

Андронников отметил, что сообщения Москвы о больших потерях среди его боевиков смешны и преувеличены: «Трупы нарядили в украинскую форму и показали по телевидению. Наши выглядят иначе. Все это было тупой ложью».

По словам Цезаря, в рядах ЛСР воюют люди с разными взглядами — левые, правые, а также разочаровавшиеся сторонники оппозиционера Алексея Навального. Сам он называет себя «конституционным монархистом», отмечает, что восхищается Уинстоном Черчиллем и Маргарет Тэтчер.