Команда Азербайджана завоевала историческую медаль чемпионата мира

В румынском городе Клуж-Напока проходит 2-й по счету юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике.

Сегодня разыгрывались медали в многоборье у групп. Групповая команда Азербайджана в составе Сакинаханум Исмаилзаде, Медины Аслановой, Илахи Бахадировой, Аян Садыховой и Захры Джафаровой с общим результатом 59,400 балла завоевала бронзовые медали среди 37 стран. Мы уступили лишь Болгарии и Израилю.

Вчера азербайджанские групповички выступили с пятью мячами и получили 29,800 балла. Сегодня за упражнение с пятью скакалками девушки удостоились оценки 29,600 балла.

В индивидуальных соревнованиях Азербайджан представляли Шамс Агагусейнова, Нурай Ахмедзаде и Назрин Абдуллаева. Лучший результат показала Нурай Ахмедзаде, занявшая 9-е место с лентой.

Завтра будут отдельные финалы как в индивидуальных соревнованиях, так и в групповых. Азербайджанские групповички выступят в обоих финалах.

Первый юниорский чемпионат мира по художественной гимнастике прошел в 2019 году в Москве. Там Азербайджан завоевал две медали. Обе в активе Арзу Джалиловой, которая стала серебряным призером с мячом и бронзовым – со скакалкой.

Таким образом, бронза на нынешнем соревновании стала для нашей групповой команды первой в истории юниорских чемпионатов мира.