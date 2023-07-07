«Для Украины замороженный конфликт — это финал государства»

По его словам, ресурсные возможности Украины постепенно растут. «Несмотря на то, что наша страна не получает вооружения быстро, в будущем темпы поставок будут расти, поскольку военно-промышленные комплексы нашей страны и партнеров работают все интенсивнее», - говорит Подоляк.

Учитывая ресурсы Украины и России, война между странами не сможет затянуться на годы, заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в интервью изданию «Медуза».

«Просто до войны никто не планировал производить десятки тысяч снарядов в месяц, а сейчас совсем другое восприятие потребностей ВПК и готовится необходимый объем вооружений», - отметил советник главы ОП.

Между тем, ресурсы РФ постепенно сокращаются. Как считает Подоляк, Москва уже истратила практически все, что имела до войны, а докупать где-либо те или иные материалы для производства новых объемов оружия и ракет сопряжено с трудностями поиска поставщиков на обложенном санкциями рынке.

«Почему Украина не согласится на заморозку войны? Казалось бы, заморозка войны - лучший сценарий для Украины, поскольку полностью оккупировать страну враг сегодня не может. Но я не вижу потенциала у этой войны перерасти в замороженный конфликт. Потому что для Украины это будет означать финал существования государства», - считает советник Ермака.

Подоляк добавил, что «в то же время, если Россия все же зацепится за этот сценарий, она получит время провести дополнительную милитаризацию экономики и модернизацию армии, что, со своей стороны, в будущем приведет к новой войне».