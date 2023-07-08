Футбольный клуб «Нефтчи» провел второй матч на международном товарищеском турнире «Кубок PARI Премьер» в Санкт-Петербурге, который организовал телеканал «Матч ТВ».

На стадионе «Смена» бакинцы играли с чемпионом Сербии «Црвеной Звездой» и потерпели крупное поражение – 0:4. Матч прошел при полном превосходстве белградской команды, которая еще в первом тайме забила три гола.

Напомним, что в первом матче на турнире на «Газпром-Арене» «Нефтчи» проиграл 1:3 чемпиону России «Зениту».

В заключительном матче «Кубка PARI Премьер» 15 июля бакинцы сыграют на «Смене» с турецким «Фенербахче». Также «Нефтчи» проведет в России контрольный матч. Он состоится 18 июля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена» против «Спартака».

В сегодняшнем матче вновь не обошлось без потерь. В первой игре против «Зенита» травму получил голкипер Агиль Мамедов, а сегодня – другой вратарь команды Эмиль Балаев.

После отставки румына Лауренциу Регекампфа «Нефтчи» пока не определился с новым главным тренером. Команду на сегодняшний матч вывел Игорь Гетман, долгое время работающий в тренерском штабе бакинской команды.

Как известно, «Нефтчи» будет представлять Азербайджан в Лиге конференций. Во 2-м квалификационном раунде бакинцы сыграют с победителем в паре «Железничар» (Босния и Герцеговина) – «Динамо» (Минск, Беларусь). Игры пройдут 27 июля и 3 августа.