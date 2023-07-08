Пятичасовые «откровенные переговоры» главы Минфина США и вице-премьера Китая

Министр финансов США Джанет Йеллен и вице-премьер Госсовета КНР по экономическим вопросам Хэ Лифэн провели в субботу в Пекине «откровенные, конструктивные и обстоятельные» переговоры, которые продлились около пяти часов. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении американского Минфина по итогам встречи.

«Встреча была откровенной, конструктивной и обстоятельной. Поднимая вызывающие обеспокоенность вопросы, министр Йеллен обсудила подход [вашингтонской] администрации к поиску здоровой экономической конкуренции с Китаем при равных условиях для американских рабочих и бизнеса. Они также обменялись мнениями о международных и внутренних макроэкономических тенденциях», - подчеркнули в американском ведомстве.

Министр, отмечается в документе, «отметила, что даже когда у США и Китая есть разногласия, жизненно важно, чтобы две страны находили пути для совместной работы по вопросам, представляющим общий и международный интерес».

По мнению Йеллен, США и Китай должны «напрямую общаться» по конкретным экономическим проблемам.

Йеллен прибыла в Пекин 6 июля, визит продлится до 9 июля. В ходе поездки планируется встреча главы Минфина США с должностными лицами КНР высокого ранга. Встреча американского министра и председателя КНР Си Цзиньпина не планируется.