Россия готовится к боям в Крыму?

По данным украинских военных, российские войска проводят «фортификацию местности» в северной, западной и восточной частях полуострова. Также, по их информации, происходит усиление защиты Крымских перешейков. В Азовском и Черном морях российские войска сосредоточены на «недопущении атак на свои корабли и пункты базирования флота».

The Insider напоминает, что в начале июля на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края РФ возникла автомобильная пробка, 3 июля очередь выросла до 13 км. Время ожидания досмотра для россиян, отправившихся на отдых, составляло пять часов. В общей очереди с легковыми автомобилями ждали сотни грузовиков. Волонтеры раздавали людям воду, на подъезде к мосту выставили биотуалеты, также там дежурили медики и сотрудники МЧС. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявлял, что таким образом войска РФ пытались уберечь мост от уничтожения, используя людей как живой щит.