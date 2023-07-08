Зеленский с командирами «Азовстали» приехал во Львов и благодарит Эрдогана

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером приехал во Львов вместе с командирами «Азовстали», которых он вернул из Турции, сообщают украинские СМИ.

Выступая во Львове, Зеленский заявил, что на пятисотый день войны Украина вернула домой командиров подразделений, которые защищали Мариуполь и «Азовсталь».