Зеленский с командирами «Азовстали» приехал во Львов и благодарит Эрдогана
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу вечером приехал во Львов вместе с командирами «Азовстали», которых он вернул из Турции, сообщают украинские СМИ.
Выступая во Львове, Зеленский заявил, что на пятисотый день войны Украина вернула домой командиров подразделений, которые защищали Мариуполь и «Азовсталь».
«Сегодня, в 500-й день войны мы вернули домой, в Украину пятерых наших героев… Они воевали ради Украины… Прошли через российский плен, потом более 300 дней они были в Турции, им пора быть дома».
Зеленский лично поблагодарил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и турецкую сторону за помощь в освобождении украинцев.