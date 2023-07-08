Макрон вносит раскол в НАТО

Согласно сообщению, в течение нескольких месяцев официальные лица НАТО обсуждали планы открытия офиса в Японии, который стал бы первым форпостом альянса в регионе в период роста напряженности между Западом и Китаем. Саммит лидеров в Вильнюсе был определен как момент для достижения прогресса в плане.

Франция задерживает соглашение об открытии нового офиса НАТО в Японии, вызывая раскол в альянсе накануне важного саммита на следующей неделе. Об этом пишет Politico.

Но президент Франции Эммануэль Макрон отказался, настаивая на том, что такое географическое расширение привело бы к риску перемещения полномочий альянса слишком далеко от его первоначального фокуса на Северной Атлантике. «Мы принципиально не за...», - сказал представитель Елисейского дворца, настаивая на том, что НАТО географически ограничена Северной Атлантикой.

«НАТО означает Организацию Североатлантического договора», - сказал чиновник, добавив, что статьи 5 и 6, которые являются основой альянса, являются «географическими».

Посол Японии в США Кодзи Томмита подтвердил намерения открыть офис НАТО в Токио. Подтверждение открытия офиса высказал также и генсек НАТО Йенс Столтенберг. Министр иностранных дел Японии Йосимаса Хаяси отметил, что такое желание связано с тем, что вторжение РФ в Украину сделало мир менее стабильным.