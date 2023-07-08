Израиль сотрясают многотысячные протесты. Все еще впереди

В ходе демонстрации в Тель-Авиве участники скандировали лозунги в защиту демократии, размахивали израильскими флагами и требовали от властей прекратить продвижение судебной реформы. По подсчетам организаторов, в протестной акции в городе приняли участие порядка 180 000 человек.

Израильская оппозиция в 27-й раз проводит по всей стране в субботу вечером массовые еженедельные акции протеста против судебной реформы. Крупнейшая из порядка 150 демонстраций по традиции проходит возле комплекса правительственных зданий в Тель-Авиве, передает ТАСС.

В Иерусалиме протестующие собрались рядом с резиденцией премьер-министра Нетаньяху. В Хайфе демонстранты прошли колонной от концертно-выставочного зала «Аудиториум» к месту основного митинга. В Герцлии протестующие зажгли автопокрышки, временно заблокировали улицы.

Организация военных-резервистов «Братья по оружию» объявила «белую ночь» протестов у дома министра обороны Йоава Галанта. На место прибыли бывшие высшие офицеры ЦАХАЛ, ШАБАК, полиции и «Моссада».

В понедельник, 10 июля, коалиция Нетаньяху планирует принять в первом чтении закон об отмене «принципа разумности» («принцип разумности» гласит, что суду предоставлено право отменить решение государственного органа, если оно является явно необоснованным, неразумным - израильские СМИ). В ответ лидеры протестов против «судебной реформы» заявили, что если закон будет принят, предстоящий вторник, 11 июля, станет «днем сопротивления». По всему Израилю пройдут протесты беспрецедентных масштабов – перекрытие дорог, акция протеста в аэропорту «Бен-Гурион», в 16:00, вечерние демонстрации в городах, пишут израильские «Детали». «Если правительство не остановится – остановится вся страна», — заявили лидеры протестов.

Одним из резонансных проектов правительства Биньямина Нетаньяху стал план судебной реформы, который предусматривает ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти контроля за отбором судей. Этот проект сразу же вызвал массовые протесты либеральной оппозиции. По мнению противников реформы, она подорвет демократические основы израильской государственности. Нетаньяху же настаивает на том, что эти преобразования уравновесят полномочия всех ветвей власти и сделают политическую систему страны более демократичной.