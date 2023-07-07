«Азовцы» рвутся в бой

Командиры батальона «Азов», которые вернулись в Украину, обещают продолжить борьбу и сказать свое слово в бою.

«Я глубоко уверен, что армия – это командная работа, и с сегодняшнего дня мы вместе с вами продолжим борьбу, мы обязательно свое слово еще скажем в бою. Самое главное – украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта… И мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс, и чтобы война дошла до своего логического завершения», - цитируют украинские СМИ командира «Азова» Дениса Прокопенко.