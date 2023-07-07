Израиль в очередной раз сказал, что не будет поставлять Украине оружие

Израиль в очередной раз сообщил, что не может поставлять Украине оружие, поскольку сам регулярно воюет. Об этом заявил посол Израиля в Украине Михаэль Бродский в комментарии изданию «Зеркало недели».

«Обратите внимание, что 99% государств, поставляющих оружие Украине, - участники Альянса. Сами они не ведут боевых действий, в отличие от моей страны. Израиль - страна воюющая, и только вчера закончилась очередная операция по уничтожению инфраструктуры террористов в городе Дженин», - сказал Бродский.

Посол добавил, что «в случае обострения военной ситуации вокруг Израиля ему придется противостоять врагам в одиночку, потому что он не входит в НАТО».