США не устают говорить о поддержке Украины до конца войны

«В то время как Кремль пытается подчинить себе Украину, захватить ее территорию и свергнуть демократически избранное правительство, дух украинского народа не сломлен, а Соединенные Штаты по-прежнему стремятся помочь Украине защититься и отстоять право определять свое будущее», - заявил глава Госдепартамента Энтони Блинкен.

По его словам, США, как и союзники и партнеры, будут поддерживать Украину столько, сколько потребуется, в том числе и для того, чтобы «в свое время» она могла занять самую сильную позицию за столом переговоров.

В адрес Кремля Блинкен заявил, что США будут и дальше с помощью санкций, экспортного контроля и других мер прилагать усилия, чтобы повлиять на способность Москвы вести войну и сделать ее очень дорогой. Российские власти являются единственным препятствием на пути к справедливому и прочному миру в Украине, заявил Блинкен.