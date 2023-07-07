Киев договорился с Анкарой о производстве беспилотников

Турция и Украина подписали меморандум, в рамках которого страны продолжат вместе развивать производство беспилотников. Об этом сообщается на сайте офиса украинского президента.

Документ подписали министры промышленности двух стран Александр Камышин и Мехмет Фатих Каджир в ходе поездки украинского лидера Владимира Зеленского в Турцию. Отмечается, что меморандум будет содействовать «сотрудничеству в стратегических отраслях промышленности и технологий между компаниями Украины и Турецкой Республики».

Среди направлений сотрудничества — развитие производства разных типов БПЛА, а также исследования и разработки в области автономных систем, космоса и «другое техническое сотрудничество, необходимое для развития стратегических отраслей промышленности».