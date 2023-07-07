Эйнулла Фатуллаев 07:04

Что более злободневно для азербайджанской общественно-политической мысли и ответственной, совестливой журналистики: борьба за существование меланезийцев в Новой Каледонии или непростая ситуация на Лачинской дороге – тягчайшее последствие армянского экспансионизма? Кто же станет задаваться банальным вопросом, который ставит наиболее актуальную проблематику азербайджанской повестки дня в разряд второсортных задач? Представьте себе, в среде второсортных и низкопробных азербайджанских агиток нашлись и такие, кто поставил мне в вину журналистский вояж в бывший Лачинский коридор. Воистину, истина в вине! Очень не хочется произносить название безродного сайта, подобранного на блошином рынке. Выпавшую блоху из мусаватистской бороды. Сайт, основанный сыном Гамбара, выпускаемый долгое время сыном арбузного премьера НФА, и, наконец, доставшийся какому-то проходимцу с распространённой фамилией Мустафаев. Но придется!

Да, речь о каком-то сайте под названием то ли Минвал, то ли Минвалик, но речь о пригодном валике, пригодном для перекрашивания уборных политических плебеев. Сайт пишет, что Э.Ф. (глупец черкает инициалы) в очередной раз отличился. Чем же? Оказывается, подустав от написания длинных опусов, посвященных борьбе меланзийцев за освобождение от французского ига, Ваш покорнейший слуга, «решил пощекотать нервы самому себе и читателям и отправился в «горячую точку». Скажите пожалуйста, с каким это пор подготовка репортажей из Шуши или Лачина считается дурным занятием? И еще – почему же авторы азербайджанского сайта пишут о перестрелках, гибели и ранении азербайджанских солдат в столь издевательской манере? Понимает ли заказчик этого дурного пасквиля степень своей ответственности? И неужели горячие новости из Лачина, выстрелы с армянской стороны и прочие военные провокации заслуживают подобного издевательского и язвительного тона? Но «автор» не унимается и обвиняет меня в пародии на военкора. Во-первых, в Карабахе война осталась в прошлом. И Азербайджан полностью решил карабахскую проблему. А во-вторых, я еще не успел ничего написать или показать – чем же ваш покорный слуга так провинился? Но «цепная собачонка» продолжает кусаться, обвиняя меня в озвучивании «установки» (слово-то какое ветхое, найденное в старых архивах НКВД) армянской пропаганды! Ух ты! Что же я такого наделал, что заслужил столь грозное обвинение «пропагандистской собачонки»? Во время журналистской работы, я посмел сфотографироваться на мосту реки Хакяри. Ну и что? Вот моя фотография. Да, я действительно там сфотографировался и оставил следующую запись: «Здесь развевается флаг Азербайджана. 8 июля. 19:31». Что же такого крамольного в этом высказывании? Нельзя гордиться флагом своей страны? Тем более, что на этом посту их несколько…

Ан нет! Оказывается, под этим статусом кто-то из пользователей соцсети задал вопрос: почему же нет азербайджанского флага на противоположной стороне? На что я ответил: а там располагаются армянские боевые посты. И что? Чем не угодил? Оказывается, Азербайджан и Армения не провели делимитацию и демаркацию, из чего «автор» делает вывод, что в моих словах возможно допускается «обвинение Азербайджана в мифическом вторжении на суверенную территорию Армении». Ну что за гадость? Что за несусветная глупость? И кто таким «душонкам» писать разрешает? Не только текст второгодника, но и логика второкурсника. То есть «цепная собачонка» додумывает за меня, не дождавшись моего репортажа из «горячей точки» (собачонка почему-то каждый раз вставляет в кавычки «горячую точку», подразумевая Лачинскую дорогу, будто на этой земле не проливается азербайджанская кровь), его так и подмывает направить на меня свою косноязычную тираду. И всё? Либо в арсенале пасквилянта припрятаны еще какие-то аргументы? А как же? Вчера, 8 июля, чтобы добраться до Лачинской дороги я проделал почти 7-часовой путь по бездорожью из города Шуша. Хотя мог бы проехать, как обычно, на автомобиле из Шуши в Лачин за 30-40 минут. Зачем же мне ехать из Шуши по бездорожью в Лачин? А потому что российские миротворцы заблокировали дорожное шоссе между двумя азербайджанскими городами, о чем я и поведал в другой новости на своей странице в фейсбуке. Но сидящая в Баку собачонка обвиняет меня, идущего по мукам к Лачинской дороге, в распространении недостоверной информации. На кого же ссылается «автор»?