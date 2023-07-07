Британская империя никогда об Афганистане не забывает горячая тема

Икрам Нур, автор haqqin.az

Роберт С. Диксон, временный поверенный в делах Великобритании в Афганистане в четверг, 6 июля посетил Кабул, где встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки и другими высокопоставленными должностными лицами Талибана.

Что за прелесть эти неожиданные визиты, в ходе которых удается узнать много интересного. Того, в частности, что Британия совершенно не собирается выпускать Афганистан из зоны своего особого внимания – и прилагает к этому вполне серьезные усилия. В частности – 650 миллионов долларов, которые правительство Кабула уже получило от «туманного Альбиона» за последние два года.

Британцы гораздо лучше своих заокеанских «младших кузенов» понимают специфику Талибана в частности – и Востока в целом

И, как сообщают хорошо информированные источники, получит до конца нынешнего года еще не менее семисот миллионов. Естественно – на самые благородные цели: борьба с наркотиками, улучшение безопасности и решение экономических проблем Афганистана.

Ах, да, Роберт Диксон упомянул, что Лондон «будет продолжать настаивать на том, чтобы афганские женщины и девочки могли полностью раскрыть свой потенциал», но, во-первых, это требование к талибам на Западе носит в определенной мере ритуальный характер, и попробовал бы британский эмиссар об этом не сказать – пресса бы его просто с грязью смешала.

А, во-вторых, если судить по ходу переговоров, он об этой проблеме именно что «упомянул», не став акцентировать на ней внимания. Британцы в этом отношении все же гораздо лучше, чем их заокеанские «младшие кузены» понимают специфику Талибана в частности – и Востока в целом. Оно и неудивительно: у американцев в Афганистане только одна проигранная компания, у британцев – три столетия «Большой игры» здесь. И не только с афганцами.

Может быть именно поэтому они лучше, чем кто бы то ни было понимают всю значимость этой страны, пусть сейчас она в руинах, самоизолировалась и варится в собственном соку, мечтая только об одном – чтобы внешние игроки оставили ее в покое. Вот только Лондон оставить талибов наедине с собой не хочет. Да и не может, поскольку Афганистан – это то место, где пусто не бывает. Если тебя там нет – то обязательно появится кто-то другой. А где гарантия, что этот кто-то, в том числе – и Вашингтон, будет дружественен к британским интересам?

У американцев в Афганистане только одна проигранная компания, у британцев – три столетия «Большой игры» здесь. И не только с афганцами

Три человека в Британии неустанно работают сегодня над формированием «афганского кейса» Соединенного Королевства. Сэр Саймон Гасс, верховный представитель премьер-министра Великобритании по переходному периоду в Афганистане. Мартин Лонгден, экс-временный поверенный в делах миссии Великобритании в Афганистане. И, разумеется, Роберт С. Диксон, ныне возглавляющий британскую миссию в Афганистане, пусть она и функционирует в столице Катара.

Об их деятельности не найти упоминания в британской или какой-либо другой прессе. Но, как говорится, «если суслика не видно – это не означает, что его нет». «Афганский комитет» при правительстве Его Величества работает весьма активно, причем – в полном взаимодействии с нынешним премьером Риши Сунаком.

В начале нынешней недели он посетил Бахрейн, где было подписано соглашение о создании «Стратегического партнерства по инвестициям и сотрудничеству», которое призвано облегчить инвестиции в Великобританию для компаний из Бахрейна. И казалось бы – причем здесь Кабул? Да при том, что в приложении к этому документу, в перечне фирм, которые примут участие в этой программе, упомянуты несколько компаний, так или иначе связанные с финансами талибов. В частности - GFH Financial Group и Osool Asset Management.

«Афганский комитет» при правительстве Его Величества работает весьма активно, причем – в полном взаимодействии с нынешним премьером Риши Сунаком

Вопреки широко распространенному убеждению о том, что финансы талибов идут только через Катар – Бахрейн этим тоже занимается, причем, курируется эта тема не кем иным, как наследным принцем Салманом бин Хамадом Аль-Халифа. Поначалу это служило причиной спора между бахрейнцами и катарцами, но они сумели порешать вопрос полюбовно, и теперь активы талибов в Заливе распределены примерно следующим образом – 30% у бахрейнцев, примерно 60 – у катарцев. А где еще десять – знают несколько человек только в Кандагаре, в центральном офисе Талибана.

Британцам удалось подобрать ключик к «сейфу» талибов. И теперь диалог с ними пойдет гораздо успешнее, свидетельством чему экстренный визит Роберта Диксона в Кабул и прошедшие там встречи с представителями талибов. А дальше – для Лондона открываются головокружительные перспективы в Афганистане. Не явные, это совершенно не в традициях британских джентльменов. Но вполне многообещающие. О которых будет смысл говорить, когда из Афганистана придут свежие новости, касающиеся изменений во внешней политике талибов.