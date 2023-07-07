Икрам Нур, автор haqqin.az 08:13

Роберт С. Диксон, временный поверенный в делах Великобритании в Афганистане в четверг, 6 июля посетил Кабул, где встретился с исполняющим обязанности министра иностранных дел Амиром Ханом Муттаки и другими высокопоставленными должностными лицами Талибана. Что за прелесть эти неожиданные визиты, в ходе которых удается узнать много интересного. Того, в частности, что Британия совершенно не собирается выпускать Афганистан из зоны своего особого внимания – и прилагает к этому вполне серьезные усилия. В частности – 650 миллионов долларов, которые правительство Кабула уже получило от «туманного Альбиона» за последние два года.

И, как сообщают хорошо информированные источники, получит до конца нынешнего года еще не менее семисот миллионов. Естественно – на самые благородные цели: борьба с наркотиками, улучшение безопасности и решение экономических проблем Афганистана. Ах, да, Роберт Диксон упомянул, что Лондон «будет продолжать настаивать на том, чтобы афганские женщины и девочки могли полностью раскрыть свой потенциал», но, во-первых, это требование к талибам на Западе носит в определенной мере ритуальный характер, и попробовал бы британский эмиссар об этом не сказать – пресса бы его просто с грязью смешала. А, во-вторых, если судить по ходу переговоров, он об этой проблеме именно что «упомянул», не став акцентировать на ней внимания. Британцы в этом отношении все же гораздо лучше, чем их заокеанские «младшие кузены» понимают специфику Талибана в частности – и Востока в целом. Оно и неудивительно: у американцев в Афганистане только одна проигранная компания, у британцев – три столетия «Большой игры» здесь. И не только с афганцами. Может быть именно поэтому они лучше, чем кто бы то ни было понимают всю значимость этой страны, пусть сейчас она в руинах, самоизолировалась и варится в собственном соку, мечтая только об одном – чтобы внешние игроки оставили ее в покое. Вот только Лондон оставить талибов наедине с собой не хочет. Да и не может, поскольку Афганистан – это то место, где пусто не бывает. Если тебя там нет – то обязательно появится кто-то другой. А где гарантия, что этот кто-то, в том числе – и Вашингтон, будет дружественен к британским интересам?

Три человека в Британии неустанно работают сегодня над формированием «афганского кейса» Соединенного Королевства. Сэр Саймон Гасс, верховный представитель премьер-министра Великобритании по переходному периоду в Афганистане. Мартин Лонгден, экс-временный поверенный в делах миссии Великобритании в Афганистане. И, разумеется, Роберт С. Диксон, ныне возглавляющий британскую миссию в Афганистане, пусть она и функционирует в столице Катара. Об их деятельности не найти упоминания в британской или какой-либо другой прессе. Но, как говорится, «если суслика не видно – это не означает, что его нет». «Афганский комитет» при правительстве Его Величества работает весьма активно, причем – в полном взаимодействии с нынешним премьером Риши Сунаком. В начале нынешней недели он посетил Бахрейн, где было подписано соглашение о создании «Стратегического партнерства по инвестициям и сотрудничеству», которое призвано облегчить инвестиции в Великобританию для компаний из Бахрейна. И казалось бы – причем здесь Кабул? Да при том, что в приложении к этому документу, в перечне фирм, которые примут участие в этой программе, упомянуты несколько компаний, так или иначе связанные с финансами талибов. В частности - GFH Financial Group и Osool Asset Management.