Россия не достигла в Украине ни одной цели

За 500 дней полномасштабного вторжения Россия не смогла достичь в Украине ни одной запланированной цели, пишет Американский институт изучения войны (İSW).

«500 дней назад Россия начала неспровоцированную захватническую войну против Украины. Российские военные намеревались взять Киев в течение трех дней, но не смогли достичь ни одной из намеченных целей в Украине.

Решительное и умелое сопротивление украинцев остановило многочисленные российские наступления, в том числе на Киев, и освободило Сумскую и Черниговскую области, а также части Харьковской, Николаевской и Херсонской областей, которые были временно захвачены российскими войсками.

Украинские войска обеспечили инициативу и проводят контрнаступательные операции вдоль большей части фронта, тогда как российские войска почти полностью сосредоточены на попытках удержать украинские земли, которые они все еще контролируют».

В ISW отметили, что благодаря помощи Запада Украина обеспечила свою независимость, однако перед ней стоит критически важная задача - освобождение стратегически важных территорий, которые все еще находятся под контролем РФ.