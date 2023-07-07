С 23:40 8 июля до 06:05 9 июля подразделения ВС Армении с позиций, расположенных в населенных пунктах Юхары Шорджа и Зарканд Басаркечерского района и населенного пункта Карчеван Агаракского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии в направлении Базикархана и Демирчидам Кельбаджарского района, а также позиции в направлении населенного пункта Килит Ордубадского района, говорится в сообщении Минобороны Азербайджана.

8 июля с 22:35 до 23:10 позиции азербайджанской армии, расположенные в направлении Шушинского и Кельбаджарского районов, также были обстреляны членами незаконных армянских вооруженных формирований с территории Азербайджана, где временно дислоцированы российские миротворцы.

«Азербайджанские подразделения предприняли ответные меры в указанных направлениях», - уточнили в Минобороны.

Кроме того, квадрокоптеры, принадлежащие вооруженным силам Армении, пытались совершить разведывательные полеты над позициями нашей армии, расположенными на территории Нахчыванской Автономной Республики и Лачинского района.

Также квадрокоптер, принадлежащий незаконным армянским вооруженным формированиям, пытался совершить разведывательные полеты над позиции наших частей, расположенных в направлении села Тагаверд Ходжавендского района.

В результате принятых немедленных мер активность квадрокоптеров, пытавшихся пролететь над азербайджанскими позициями, была предотвращена.

В то же время в результате мер, принятых азербайджанскими подразделениями с привлечением инженерной техники, была пресечена деятельность незаконных армянских вооруженных формирований, которые пытались расширить подъездные пути в различных направлениях, вырыть траншеи, подготовить убежища, а также установить камеры наблюдения на боевых позициях.