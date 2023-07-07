Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили написал письмо украинской журналистке Екатерине Соляр, в котором обвинил российского президента Владимира Путина в том, что он пытается уничтожить его. Письмо датируется 6 июля 2023 года.

«Спасибо за человечность и поддержку. Всегда на вас смотрю, и вы мне придаете энергию. Я персональный узник Путина, и он лично занимается моим уничтожением», - написал Саакашвили.