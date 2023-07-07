Резников: Украина станет членом НАТО
Украина станет членом НАТО, поскольку имеет ценный опыт сдерживания российской армии, заявил министр обороны Александр Резников.
«Если Россия – главная угроза для НАТО, у меня простой вопрос к моим коллегам-министрам обороны: скажите, пожалуйста, если только одна страна в мире имеет современный, эффективный, успешный опыт, как сдерживать российскую армию, как бить ее на полях боя и побеждать, используя, в частности, современное натовское оружие, какие вам нужны аргументы, чтобы пригласить Украину в Альянс?» - сказал Резников, отметив, что «Украина является де-факто страной НАТО и станет де-юре страной НАТО».