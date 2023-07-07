Фидан поговорил с Блинкеном

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и госсекретарь США Энтони Блинкен провели телефонные переговоры, сообщила пресс-служба турецкого МИД.

«В ходе переговоров обсуждались вопросы расширения НАТО, встречи в верхах альянса в Вильнюсе, продления действия механизма трансграничной помощи Сирии по линии ООН и последние события в Украине», - говорится в сообщении.

Ранее, 5 июля, Блинкен и Фидан также провели переговоры. Госсекретарь указал на важность поддержки Анкарой вступления Швеции в НАТО, а также призвал к единству членов оборонного блока в критическое время. В ходе разговора дипломатов в том числе была затронута важность продления «зерновой сделки», срок действия которой истекает 17 июля.