Взрывы в оккупированном Мелитополе
Сообщается о взрывах в оккупированном Россией Мелитополе Запорожской области.
В городе работает ПВО.
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Сообщается о взрывах в оккупированном Россией Мелитополе Запорожской области.
В городе работает ПВО.
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