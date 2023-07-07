Германия не хочет видеть Украину в НАТО

Германия на саммите НАТО в Вильнюсе, который состоится 11-12 июля 2023 года, будет настаивать на отсрочке вступления Украины в НАТО. Основная причина – страх перед войной с Россией, пишет The Telegraph.

Как пишет издание, Германия планирует призвать членов НАТО на саммите в Вильнюсе сосредоточиться не на предложениях по членству Украины в альянсе, а на определенных гарантиях безопасности.

«Берлин сдержанно относится к перспективе предложить Украине немедленное членство в НАТО. Нужно время для разработки гарантий, которые, по сути, заблокируют членство. Берлин не хочет, чтобы Путин проверил, работает ли статья 5», - сообщил источник.