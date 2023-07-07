Байрамов об отношениях с Арменией и Ираном

В последние месяцы велась интенсивная работа по нормализации отношений с Арменией, заявил журналистам министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Он сообщил, что за этот период было несколько встреч на уровне лидеров: «При этом были интенсивные контакты на уровне министров иностранных дел. Ведутся переговоры об открытии коммуникаций».

Байрамов также отметил, что азербайджано-иранские отношения очень важны для Азербайджана с точки зрения регионального развития и безопасности.

«Азербайджан всегда был заинтересован в позитивном развитии отношений с Ираном. В последнее время в отношениях между двумя странами возникла напряженность, для чего были очень серьезные причины.

Однако мы высоко оцениваем визит министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана в Азербайджан, его участие в министерской встрече Движения неприсоединения, а также его встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в рамках этого визита», - сказал министр.

Байрамов отметил, что благодаря этой встрече стало возможным открыто обсудить все вопросы и темы, которые стали причиной возникновения напряженности.