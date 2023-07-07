Польша передала Украине боевые вертолеты

Газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что власти Польши недавно передали вооруженным силам Украины около десятка боевых вертолетов Ми-24.

Издание отмечает, что публично власти Польши о поставках этих вертолетов Украине не сообщали. Эти поставки, отмечает газета, направлены на помощь ВСУ в контрнаступлении.

23 марта The Wall Street Journal сообщала, что эскадрилью (16–18 единиц) боевых Ми-24 в Украину отправили власти Чехии. 24 марта о поставках 12 таких вертолетов ВСУ объявило Минобороны Северной Македонии.