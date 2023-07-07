Джемаль Бустани, автор haqqin.az 13:02

В субботу, 8 июля, группа боевиков атаковала один из полицейских участков в административном центре юго-восточной иранской провинции Систан и Белуджистан – городе Захедан. Бой с ними продолжался около часа. Приграничный иранский Белуджистан стремительно превращается в «горячую точку» для Тегерана со всеми присущими для этого атрибутами: ростом экстремизма, сепаратизма, контрабанды и преступности. Типично силовые методы борьбы с этим не срабатывают, на улучшение социально-экономического положения денег в казне нет, а потому выстрелы даже в столице провинции звучат все чаще.

Как стало известно к этому часу, ответственность за нападение взяла на себя радикальная суннитская группировка «Джейш аль-Адль», а часть нападавших была смертниками, одетыми «в пояса шахидов». Двое из них подорвали себя прямо в начале атаки, когда пытались преодолеть заграждение перед полицейским участком №16. Уже одно это обстоятельство говорит о том, что местные радикалы взялись за атаки иранских силовых структур в провинции всерьез, используя для этого весь опыт, накопленный «черным джихадом» за десятилетия боев в регионе Ближнего и Среднего Востока. Причем, судя по всему, особого недостатка в кадрах, оружии и снаряжении они не испытывают. В том числе и потому, что по сложившейся в Белуджистане - будь то афганский, иранский или пакистанский, а ареал расселения белуджей охватывает три этих страны – традиции, сепаратизм и экстремизм этих группировок всегда несколько больше, чем просто сепаратизм и экстремизм. Скажу больше: вооруженные группировки – это только вершина айсберга «белуджской проблемы», в основании которой мощнейший экономический фундамент криминального характера: наркотрафик, контрабанда горючего и торговля людьми. И все это опирается на коррупцию, которой в «белуджском треугольнике» пропитано все – от таможенных постов до пограничных патрулей. Схема выстроена, отлажена и имеет форму пирамиды, на верхушке которой командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) провинциального уровня и выше.

Криминальная экономика здесь тесно смыкается с политикой. Разведка КСИР ведет активную вербовку среди контрабандистов и боевиков, в обмен помогая своим агентам уничтожать их конкурентов и перехватывать их грузы на границе. Разумеется, это происходит не без жертв, здесь все по-серьезному, как это было в мае нынешнего года в окрестностях города Сарван, когда в ходе боя с караваном наркоторговцев, которых охраняли боевики «Джейш аль-Адль», погибли пять иранских пограничников. Иранские официальные СМИ сообщали тогда, что на пограничный патруль напали «террористы, пришедшие из-за границы», но позже появились убедительные свидетельства того, что основной причиной боестолкновения стало стремление уничтожить караван местного наркобарона, который категорически отказал КСИРовцам в сотрудничестве, а вот его конкурент вполне себе согласился. У экстремистов и криминала здесь никогда не было дефицита «трудовых ресурсов». В условиях тотальной нищеты, царящей в Белуджистане вообще, а в провинции Систан-Белуджистан в частности, в избытке находится достаточное количество молодых людей, готовых взять автомат, чтобы заработать денег для семьи. Убьют одного – на его место уже очередь желающих, каждый из которых искренне верит, что вот ему-то уж точно повезет, вот он-то уж точно придет к успеху.