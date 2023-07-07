Прогноз погоды на завтра
Завтра в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Умеренный северо-западный ветер будет периодически усиливаться.
Температура воздуха ночью составит 22-27° тепла, днем – 29-34° тепла.
В районах Азербайджана, в основном в северных и западных, ожидаются осадки, местами интенсивные, грозы, град. Ночью и утром местами туман. Западный ветер местами усилится.
Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем – 32-37° тепла, в горах ночью - 11-16°, днем – 22-27° тепла.