Байрамов ответил Захаровой

За последние два с половиной года, а также за время 30-летней оккупации Азербайджан слышал десятки, сотни, даже тысячи различных призывов, заявил министр иностранных дел Джейхун Байрамов, комментируя заявление руководителя пресс-службы МИД России Марии Захаровой относительно Лачинской дороги.

«Конечно, необходимо слушать эти призывы. Важно анализировать. И мы это делаем, даем адекватные реакции. Я думаю, что время показало, что для того, чтобы развиваться и решать вопросы в правильном направлении, азербайджанская сторона должна принимать и принимает системные меры.

Азербайджанское государство имеет свою точку зрения на решение вопросов с соблюдением норм и принципов международного права. Мы проводим нашу политику, не руководствуясь чьими-то призывами, а исходя из наших национальных интересов. Мы уверены, что эта политика принесет положительные результаты», - добавил министр.