Россиян гонят на фронт под угрозой расстрела

Остатки отряда «Шторм Z» (состоит из российских заключенных) отказавшихся воевать из-за наплевательского отношения к себе со стороны Минобороны России, под дулами автоматов военной полиции и спецназа погрузили в «КАМАЗы» и увезли на передовую, сообщают российские правозащитники.

Заключенные предъявили ультиматум командованию и отказались продолжать боевые действия из-за того, что им три месяца не платят зарплату и хотят вновь отправить в «мясорубку», привезли на передовую, рассказала нам родственница одного из них.

По ее словам, вчера 8 июля за протестующими приехали на «Уралах» вооружённые люди с автоматами. Двоих рядовых избили, после чего силой загнали всех в машины и увезли неизвестном направлении.

«Говорят, что даже была стрельба», - сказала она. Позже один из заключенных вышел на связь и успел сообщить, что их отправляют «на передок без обмундирования и оружия».

«Что будет дальше - неизвестно, пока сидят в машинах», - сказала родственница военного.

Командир с позывным «Казбек» звонки родственников игнорирует. Ранее заключенные записывали видеообращение, где заявляли, что «если кто-то из нас, из нашего остатка погибнет, они погибли не на передовой, а их просто обнулили свои».