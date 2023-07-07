Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 14:00

Президент США Джо Байден отправляется в воскресенье в пятидневное турне по Европе. Первую свою остановку он сделает в Лондоне, где встретится с премьер-министром Риши Сунаком и впервые с момента возведения на престол - с новым британским королем Карлом III (по американской традиции лидеры США не посещают коронации за рубежом). После этого Байден направится в Вильнюс, где пройдет саммит НАТО, и закончит свою поездку в Хельсинки. В столице Финляндии, недавно ставшей 31 государством-членом НАТО, пройдет встреча США и лидеров Северных стран. Конечно, самой важной частью турне станет участие Байдена в саммите НАТО. Там ему, как говорит издание Politico, «предстоит пройти по туго натянутому канату». Дело в том, что Североатлантический альянс раздирают серьезные противоречия. Связаны они с необходимостью дать руководству Украины ответ на ее выраженный в предельно безапелляционной форме запрос на вступление в НАТО. Второй вопрос – о преодолении оппозиции Турции и Венгрии на вступление в альянс Швеции.

Шведский вопрос не прост, но Байден все же надеется договориться с Реджепом Эрдоганом, чтобы тот снял свои возражения. Что же касается упертого Виктора Орбана, выдвигающего демагогические и невразумительные причины, то США надеются на поддержку ЕС, который может пригрозить лишением Венгрии экономической помощи. Как говорит в украинской телепрограмме российский оппозиционный политолог Андрей Пионтковский, «надо просто дать Орбану по башке». Украинская дилемма еще сложнее. Балтийские страны и Польша уже давно ратуют за скорейшее вступление Украины в альянс. В последнее время к их требованию присоединилась и Франция. На минувшей неделе Эммануэль Макрон даже отменил свой визит в Берлин, и это было связано с несовпадением позиций двух стран по Украине. Германия и США, которые являются главным дирижером в оркестре, придерживаются исключительно осторожной позиции по вступлению Украины, боясь, что это повысит уровень конфронтации с Россией, возможно, вплоть до взаимного ядерного удара. Германия накануне саммита требовала повременить с этим решением. Байден говорит, что Киеву нужно провести «определенные реформы» для вступления, хотя разговор о «реформах» в условиях войны звучит довольно странно.

Президент Владимир Зеленский прекрасно понимает, что требовать приема Украины в альянс до окончания военных действий на территории его страны совершенно нереалистично. Киев надеется на одно, что на саммите в Вильнюсе будет дан ответ на вопрос, когда и в каком формате будет получено приглашение после окончания войны. Но и с этими формулировками все непросто. Они, скорее всего, не будут оглашены также. Вместо этого прозвучат уверения западных лидеров в том, что Украина будет и впредь получать столько оружия, сколько ей нужно для победы, и в том, что ей будут предоставлены гарантии безопасности. Этот постулат уже объявил до начала саммита помощник Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан. «Президент предельно ясно высказался в поддержку Украины и предоставлению ей исключительного количества оружия от нас и наших партнеров и союзников», - сказал в пятницу Салливан. Заметим, что именно он объявил о передаче Соединенными Штатами кассетных боеприпасов Украине — шаг, который был жестко раскритикован другими западными странами и правозащитными международными группами. До этого, как полагали американские, а также украинские эксперты, у Салливана была репутация неформального лидера группы в администрации президента, который вместе с директором ЦРУ Уильямом Бернсом придерживался весьма осторожной позиции в отношении помощи Украины в противовес министру обороны Ллойду Остину и госсекретарю Энтони Блинкену. Некоторые в США даже считали, что Салливан ведет дело к «почетной ничьей» между Украиной и Россией.

Акценты в Белом доме между тем меняются. Частично это связано с военным мятежом Пригожина и последующей политической турбулентностью в России. «Мы видим самого слабого Путина со времен его прихода к власти, - говорит Ян Бреммер, президент влиятельной нью-йоркской Eurasia Group, компании, которая изучает глобальные риски. – Опасения возможной эскалации со стороны России значительно ослабли по сравнению с периодом, когда началась война». О том, какие изменения произошли в настроении Белого дома, можно будет судить по речи Байдена на саммите, с которой тот выступит в среду. Байден, говорят аналитики, не может не учитывать негативное отношение к помощи Украине со стороны республиканских фронтраннеров на предстоящих президентских выборах 2024 года — Дональда Трампа и Рона Десантиса. Однако их оппозиция не мешает ему принимать все новые решения о выделении помощи, хотя некоторые из них, как, например, с кассетными боеголовками, «даются ему с трудом». Военные эксперты уверяют, что те виды оружия, как, например, дальнобойные ракеты ATACAMS, на поставки которых прежде администрация накладывала вето, довольно скоро пополнят украинские арсеналы, и, возможно, известие об этом будет сделано на саммите НАТО. Байден и Салливан, сообщает Washington Post, будут рады встретиться в Вильнюсе с Зеленским, где будет объявлено о «важных практических шагах» поддержки Украины. Как известно, прежде президент Зеленский говорил, что он не поедет на саммит, если там не будет составлена некая «дорожная карта» о вступлении его страны в НАТО, однако потом он поменял свою позицию. В самом деле, его отсутствие на саммите было бы расценено как неуважение к западным странам, которые, хотя и медленно, и слишком осторожно, помогают Украине выстоять и победить. Здравая позиция, правда, отставной американский генерал Бен Ходжес считает, что «Зеленский вряд ли будет доволен тем, что он услышит в Вильнюсе».