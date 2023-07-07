Жуткое ДТП на трассе Баку - Губа

На трассе Баку - Губа произошло ДТП со смертельным исходом.

На участке трассы, проходящей через Шабранский район, легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель Камиль Талышинский (1980 г. р.) и Али Сафаров (1999 г. р.) с травмами различной степени тяжести были госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу. В результате аварии погибли 3 человека: Исбат Салимов (2006 г. р.), Ильхам Дагбеи оглу Алиев (1966 г. р.) и Магеррам Гасанов (1979 г. р.).

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.