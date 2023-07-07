В Ростове тоже неспокойно
Вслед за Крымом система ПВО сработала также в Ростовской области России, есть повреждения зданий, пострадавших нет, пишут местные СМИ.
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Вслед за Крымом система ПВО сработала также в Ростовской области России, есть повреждения зданий, пострадавших нет, пишут местные СМИ.
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