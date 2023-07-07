Командиры «Азова» рвутся на фронт

Командир батальона «Азов» Денис Прокопенко заявил, что после возвращения в Украину из Турции все пятеро освобожденных командиров из «Азовстали» «сделают все возможное для завершения войны».

Во время пресс-конференции на территории одной из воинских частей, отвечая на вопрос о том, планируют ли командиры вернуться на фронт, он ответил: «Конечно, для этого мы вернулись в Украину, это наша самая главная цель».

«Самое главное на сегодня – украинская армия перехватила стратегическую инициативу на линии фронта, с каждым днем мы продвигаемся вперед, уничтожаем врага, освобождаем временно оккупированные территории. Я уверен, что мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы ускорить этот процесс и чтобы война пришла к своему логическому завершению», - сказал Прокопенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о возвращении из Турции пятерых командиров «Азова», которые были освобождены из российского плена в сентябре 2022 года и находились в Турции на условиях обмена. В Кремле возвращение командиров «Азова» Украине назвали нарушением договоренностей как с украинской, так и с турецкой стороны.