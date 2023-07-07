Американского министра раскритиковали за поклон

Министр финансов США Джанет Йеллен совершила ряд дипломатических оплошностей во время своего визита в Пекин в субботу, несколько раз поклонившись вице-премьеру Государственного совета КНР Хэ Лифэну без взаимности - протокольная ошибка, которую критики расценили как признак слабости Америки, пишет The New York Post.

Министр финансов США на второй день ее четырехдневных попыток наладить отношения с главным соперником поклонилась по меньшей мере три раза, пожимая руку вице-премьеру Хэ Лифэну, как он стоял прямо, слегка отступив назад, «чтобы дать сияющей Йеллен больше возможностей для поклонов».

«Американский чиновник никогда не кланяется», - заявил изданию бывший старший сотрудник Белого дома Брэдли Блейкман.

«Поклоны не являются частью общепринятого протокола», - согласился с этим мнением почетный профессор Нью-Йоркского университета и эксперт по китайскому законодательству и государственному управлению Джером Коэн.