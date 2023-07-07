Кулеба обещает хорошие новости на саммите НАТО

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что согласованы «несколько важных решений» для страны перед саммитом НАТО в Вильнюсе.

«Это очень важный результат, о котором нам, как и во многих других случаях, говорили, что этого не будет, а мы вместе с ближайшими партнерами это сделали», - написал господин Кулеба в Threads.

Министр отметил, что по итогам саммита в Вильнюсе путь Украины в НАТО «точно станет короче». О каких именно решениях идет речь, он не сообщил.

Саммит НАТО в Вильнюсе запланирован на 11-12 июля. Украина подала заявку на вступление в альянс 30 сентября 2022 года.