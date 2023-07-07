Адвокат рассказал, что полицейские в масках и без ордера прокуратуры подвергли обыску камеру его подзащитного. Подобные действия, по словам Эфстастиу, противоречат рекомендациям Евросоюза и Совета Европы и являются незаконными.

Эфстасиос Эфстастиу, адвокат азербайджанца Орхана Асадова, арестованного на Кипре в сентябре 2021 года за намерение совершить теракт против израильских бизнесменов, обвиняет местную полицию в пытках его подзащитного и уже подал жалобу в «Комитет против пыток».

В свою очередь полиция Кипра опровергла обвинения адвоката, назвав заявление Эфстастиу о пытках Асадова «необоснованными».

В частности, заявлено, что правоохранители проникли в камеру подзащитного Эфстастиу на основании ордера на арест, а маски они носили для защиты. Сообщается, что при обыске в камере Орхана Асадова были обнаружены мобильный телефон и несколько записок.

Напомним, что гражданин Российской Федерации Орхан Асадов был завербован разведкой иранского Корпуса стражей исламской революции и состоял членом группы радикального толка под названием «Хусейнчиляр».

Израильская внешняя разведка «Моссад» выследила Асадова, когда он еще находился в России, и располагала оперативными данными о его планах совершить на Кипре серию терактов против граждан Израиля.

Информация, переданная израильской разведкой, позволила кипрским спецслужбам обезвредить Асадова буквально накануне совершения теракта.

Чуть позже были задержаны так же несколько граждан Ливана и Пакистана, сотрудничавших с Асадовым.

Следствие по данному делу продолжается.