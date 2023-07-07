Герасимов больше не командует российскими войсками в Украине

Генерал российской армии Валерий Герасимов смещен с поста командующего войсками в Украине, пишет Daily Mail со ссылкой на источники.

Как утверждается, на его место назначен генерал Максим Теплинский. При этом сам Герасимов останется начальником генштаба ВС РФ.

По сообщениям издания, кадровые перестановки произошли после того, как командиры «Азова» вернулись в Украину. Пока официального подтверждения этой информации нет.