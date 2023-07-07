Зек Саркисян создает свою ЧВК в России

Уроженец Горловки (Донецкая область Украины) Армен Саркисян, который является инициатором создания и спонсором армянского добровольческого батальона «Арбат», собирается переформировать его в структуру по типу ЧВК, пишут армянские СМИ.

По данным украинских спецслужб, Саркисян - «смотрящий» сразу за несколькими колониями в Украине и России. Его спонсируют неназванные российские бизнесмены с сомнительными источниками доходов.

Командиром структуры является карабахский армянин Айк Гаспарян.

«У командиров и спонсоров батальона есть «добро» от влиятельных кругов в России на то, чтобы из этого отряда сформировать полноценную ЧВК.

В Москве бытует мнение, что вместо одной крупной ЧВК по типу «Вагнера» эффективнее создать несколько мелких, желательно национальных структур: во-первых, с ними будет меньше проблем, а во-вторых, конкуренция между этническими отрядами заставит их быть еще более эффективными», - пишет одно из армянских изданий.