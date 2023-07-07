Армяне беспрепятственно пересекают ППП «Лачин» ВИДЕО
Армянские жители Карабаха вновь беспрепятственно пересекают погранично-пропускной пункт "Лачин".
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Армянские жители Карабаха вновь беспрепятственно пересекают погранично-пропускной пункт "Лачин".
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