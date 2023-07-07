В Латвии штрафуют за поздравления с 9 Мая

В Латвии рассылают штрафы тем, кто 9 Мая писал поздравления с Днем Победы и ставил лайк под такими записями.

Госполиция подтверждает, что людей привлекают к административной ответственности за такие посты. Количество нарушителей и суммы штрафов комментировать отказались. Ранее власти страны заявили, что планируют в течение нескольких лет «полностью искоренить» любые празднования 9 Мая.