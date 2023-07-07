Иран и Судан помирились в Баку
На встрече министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амира Абдоллахиана и министра иностранных дел Судана Али ас-Садика Али в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения в Баку было принято решение о восстановлении дипломатических отношений и открытии посольств между двумя странами в ближайшее время, заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан.
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