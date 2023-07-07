Байден считает преждевременным вступление Украины в НАТО

В НАТО нет единства по вопросу о принятии в альянс Украины в ближайшее время. Об этом заявил президент США Джо Байден.

Американский лидер отметил, что США продолжат поставлять Украине оружие. Об этом Байден, по его словам, дал понять президенту Украины Владимиру Зеленскому во время их разговора.

«Перед рассмотрением вопроса о принятии Украины в НАТО необходимо выполнить ряд требований», - резюмировал глава Белого дома.