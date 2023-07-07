Президент Германии за поставки Украине кассетных боеприпасов

«Правительство Германии в нынешней ситуации не может стоять на пути США», - сказал Штайнмайер в интервью телеканалу ZDF.

В то же время он назвал правильным, что этот тип боеприпасов в Германии запрещен и что правительство ФРГ официально выступило против таких поставок.

Президент ФРГ при этом отметил, что в 2008 году, будучи министром иностранных дел, он подписал в Осло Конвенцию по кассетным боеприпасам, поэтому «предвзят» в дебатах по данному вопросу.