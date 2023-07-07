Президент США Джо Байден предупредил Китай о поддержке России в войне против Украины. В частности, он намекнул на выход американских и европейских компаний из страны.

Американский лидер считает, что есть способ урегулировать и установить рабочие отношения с Китаем, которые будут выгодны и Вашингтону, и Пекину.

"Я также звонил ему (главе КНР Си Цзиньпину) после его встречи с россиянами по поводу этих новых отношений и так далее. И я сказал: "Это не угроза. Это наблюдение". Я сказал: "С тех пор, как Россия вошла в Украину, 600 американских корпораций ушли из России. А вы сказали мне, что ваша экономика зависит от инвестиций из Европы и США. Будьте осторожны. Будьте осторожны", - подчеркнул Байден.

По его словам, глава Китая не стал с ним спорить и отметил, что Китай "не пошел на поводу у России".

"Он говорит о том, что ядерная война - это катастрофа. Есть такая вещь, как безопасность, которая необходима. Так что, я думаю, мы можем работать над этим", - добавил Байден.