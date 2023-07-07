Спецпредставитель Байдена работал на Иран? расследование ФБР
Как уже сообщал haqqin.az ранее, спецпредставитель президента США по Ирану Роберт Малли находится под следствием ФБР. Несколько дней назад высокопоставленный дипломат был отстранен от служебных обязанностей и отправлен в неоплачиваемый отпуск.
Сообщается, что изначально расследование в отношении Роберта Малли вела служба дипломатической безопасности Госдепартамента США, после чего «кейс» Малли был передан в службу контрразведки ФБР. В ходе расследования доступ высокопоставленного дипломата к конфиденциальным документам был заблокирован. По имеющейся информации, расследование могло быть связано с фактом передачи в руки Ирана секретных документов.
Расследование также указывает на наличие в нем криминальной составляющей. В ответ на неоднократные запросы ведущих американских СМИ в ФБР этот вопрос комментировать отказались. Сам Малли отвечать на вопросы журналистов также отказывается.
Отметим, что Роберт Малли был спецпредставителем по переговорам с Ираном еще при президенте Обаме и сыграл важную роль в подписании «ядерной сделки» между «шестеркой» и Тегераном.
После того, как администрация Дональда Трампа вышла из «ядерной сделки», а Джо Байден, выигравший президентские выборы, возобновил диалог с Ираном, именно Роберт Малли вел переговоры об условиях возврата США к соглашению. По свидетельству большинства экспертов, Малли известен своей лояльностью к иранскому правительству.
Как утверждает проживающий в США профессор Реза Беруз, иранский иммигрант-активист, он заранее утверждал, что назначение Роберта Малли спецпредставителем на переговорах с Ираном будет в интересах режима аятолл.
«Сейчас мы хотим выяснить, что реально происходит и в какой степени деятельность Роберта Малли оказала негативное влияние на национальное движение в Иране», — сказал в одном из интервью Реза Беруз.