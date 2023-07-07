Как уже сообщал haqqin.az ранее, спецпредставитель президента США по Ирану Роберт Малли находится под следствием ФБР . Несколько дней назад высокопоставленный дипломат был отстранен от служебных обязанностей и отправлен в неоплачиваемый отпуск.

Сообщается, что изначально расследование в отношении Роберта Малли вела служба дипломатической безопасности Госдепартамента США, после чего «кейс» Малли был передан в службу контрразведки ФБР. В ходе расследования доступ высокопоставленного дипломата к конфиденциальным документам был заблокирован. По имеющейся информации, расследование могло быть связано с фактом передачи в руки Ирана секретных документов.

Расследование также указывает на наличие в нем криминальной составляющей. В ответ на неоднократные запросы ведущих американских СМИ в ФБР этот вопрос комментировать отказались. Сам Малли отвечать на вопросы журналистов также отказывается.

Отметим, что Роберт Малли был спецпредставителем по переговорам с Ираном еще при президенте Обаме и сыграл важную роль в подписании «ядерной сделки» между «шестеркой» и Тегераном.

После того, как администрация Дональда Трампа вышла из «ядерной сделки», а Джо Байден, выигравший президентские выборы, возобновил диалог с Ираном, именно Роберт Малли вел переговоры об условиях возврата США к соглашению. По свидетельству большинства экспертов, Малли известен своей лояльностью к иранскому правительству.

Как утверждает проживающий в США профессор Реза Беруз, иранский иммигрант-активист, он заранее утверждал, что назначение Роберта Малли спецпредставителем на переговорах с Ираном будет в интересах режима аятолл.

«Сейчас мы хотим выяснить, что реально происходит и в какой степени деятельность Роберта Малли оказала негативное влияние на национальное движение в Иране», — сказал в одном из интервью Реза Беруз.