«Сабах» обыграл катарский клуб в Австрии

Футбольный клуб «Сабах», которому вскоре дебютировать в еврокубках, провел первый контрольный матч на сборах в Австрии. Команда Мурада Мусаева играла с катарским клубом «Аль-Садд» и победила со счетом 3:1.

Уже на 4-й минуте Намик Алескеров открыл счет в матче. На 30-й минуте Джон Ирасабаль удвоил преимущество азербайджанской команды. На 62-й минуте катарцы один мяч отыграли, но уже спустя минуту Эммануэль Апе довел преимущество бакинцев до крупного – 3:1.

«Сабах» представит Азербайджан в Лиге конференций, где стартует со 2-го квалификационного раунда. Там его соперником будет победитель пары «Македония» (Северная Македония) – РФШ (Латвия). Первую игру «Сабах» должен провести на выезде 27 июля.