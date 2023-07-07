Руководство России способно отдать приказ о подрыве захваченной Запорожской АЭС. Но Запад может отреагировать на это так же, как на уничтожение россиянами Каховской ГЭС, то есть никак не отреагировать, заявил британский военный эксперт, полковник запаса Глен Грант.

По его словам, решение верхушки Кремля будет зависеть от того, как на это может отреагировать российское население.

"Следует помнить, что эта война в основном ведется ради российского общественного мнения. Его (Путина) действия напрямую зависят от общественного мнения россиян, на пульсе которого постоянно находится его рука.

Эта мысль сейчас в пользу подрыва АЭС? Не знаем. Но если он (Путин) решит, что данный шаг окажет ему необходимую поддержку или сделает его сильнее, то он это совершит. Помимо всего прочего, в первую очередь нам нужно заглянуть внутрь России, чтобы понять, о чем она говорит и как думает", - сказал Грант.

По его словам, ядерная катастрофа, конечно, всколыхнет Запад. Но британский полковник сомневается, что следует ожидать какой-то "исключительной реакции" на этот теракт. Может повториться ситуация с Каховской ГЭС, когда западные общества особо ничего не сделали.

"Ничего особенного они не сделали после подрыва Каховской ГЭС. И это действительно в голову не укладывается, ведь если бы дамбу взорвали в любой другой стране мира, даже в Китае, то западные страны спешили бы с помощью, снабдили бы необходимым оборудованием, собаками-искателями и всем чем угодно. Они бы отправили туда все, что могли, как в конце концов они всегда делают во время катастроф, но в случае с Украиной они ничего не сделали, и боюсь, что это может повториться снова", - считает Грант.

Также эксперт отметил, что Путину донесли о том, что применение против Украины тактического ядерного оружия будет рассматриваться как нападение на страны НАТО, ведь последствия заденут и их.

"Я уверен, что Запад через свои закрытые каналы донес до Путина, что это плохая идея. Я имею в виду, что американское правительство ясно дало понять, что применение ядерной бомбы будет рассматриваться как нападение на НАТО, потому что последствия неизбежно коснутся стран НАТО. Поэтому логично, что россияне не захотят этого делать. Не следует забывать, что мы имеем дело с не совсем логичным животным, то есть Путиным, и всегда будет вероятность, что он захочет использовать что-либо, лишь бы только удержать власть в своих руках", - добавил Грант.